Ученые требуют остановить строительство арт-резиденции «Таврида» в Крыму

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Ученые Крыма просят остановить строительство центра «Арт-Резиденция «Таврида» в бухте Капсель.

На сайте госзакупок появились первые объявления, касающиеся форума «Таврида»: управление госзаказа Белгородской области готово заплатить за доставку своей делегации к месту проведения Форума молодых деятелей искусства и культуры «Таврида».

Форум проводится с 2015 года, и теперь мероприятие, длящееся все лето, называется арт-кластером «Таврида». Кластер располагается в административных границах города Судака, на морском побережье, в неосвоенной до недавнего времени бухте Капсель, между Судаком и Коктебелем, между мысами Алчак и Меганом. До недавнего времени территория с пляжами и побережьем протяженностью 15,5 км входила в охранную зону памятника природы «Мыс Меганом».

После событий Крымской весны началось активное освоение бухты Капсель – под эгидой Росмолодежи и при поддержке замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Тогда же начались активные протесты жителей Судака, которым категорически не нравится превращение природного объекта в залитый бетоном и огороженный забором плац. Активисты пишут письма в различные российские инстанции, вплоть до администрации президента.

Однако 21 мая 2020 года сессия Судакского горсовета приняла решение о передаче из муниципальной собственности в федеральную земельного участка площадью 36,28 га (кадастровый номер 90:23:00000:986). Вид разрешенного использования – развлечения.

Тут же развернулось строительство арт-резиденции молодежного форума «Таврида».

Сегодня участок огорожен четырехметровым забором, на котором через каждые три метра висят видеокамеры. В марте 2021 года на заборе появился баннер со слоганом: «Возвращаем Крыму землю с новыми возможностями».

Однако с этим не смирились профессиональные экологи и судакские защитники природы.

На днях в Симферополе состоялась научно-практическая конференция «Устойчивое развитие Юго-Восточного Крыма: экосистемный подход». Организаторами мероприятия выступили Крымская Республиканская Ассоциация «Экология и мир», Крымская Академия наук, ФГБУ науки «Научно- исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», в ней приняли участие ученые Института биологии южных морей, Карадагской научной станции.

Целью конференции были оценка современного состояния биоразнообразия Юго-Восточного Крыма, существующих проблем и угроз сокращения биоразнообразия. Обсуждались перспективы планирования развития региона на основе разработанной схемы экологической сети Восточного Крыма.

С предложением о восстановлении охранной зоны регионального памятника природы «Полуостров Меганом», установленной в 2007 году, на конференции выступил кандидат географических наук Рустем Абкадыров. По его мнению, для данного природоохранного объекта она была критически важной.

Рустем Абкадыров любезно предоставил текст резолюции, принятой участниками на конференции.

Ученые пытаются достучаться до чиновников. Относительно Капселя и Меганома они изложили свои намерения так.

с целью сохранения природного комплекса мыс Меганом-бухта Капсель обратиться

– в Правительство Российской Федерации с просьбой остановить строительство образовательного центра «Арт-Резиденция «Таврида» в восточной части бухты Капсель, согласовать включение участков, находящихся в федеральной собственности, переданных для строительства, в границы охранной зоны памятника природы «Полуостров Меганом»,

– в Судакский городской совет с предложением согласовать включение участков, находящихся в муниципальной собственности, примыкающих к западной границе памятника природы «Полуостров Меганом», в границы охранной зоны памятника природы «Полуостров Меганом»,

– в Минприроды Крыма с предложением внести изменения в проект Указа главы Республики Крым о создании охранной зоны памятника природы «Полуостров Меганом», включив в состав охранной зоны участки восточной части бухты Капсель в соответствие с ранее (в 2007 году) определенными границами охранной зоны.

В тексте использованы материалы: Новый день

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