Власть
Судебные приставы за долги отобрали у жителя Севастополя магазин
Судебные приставы Гагаринского района Севастополя работали над исполнительным производством о взыскании долгов с жителя города на общую сумму более 7 млн рублей.
Взыскание долга шло незначительными суммами. Приставы установили, что гражданину принадлежит помещение магазина, расположенное в жилом доме.
«На данное имущество должника судебным приставом был наложен арест, и впоследствии помещение было оценено, передано на торги и реализовано, – сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю. – На депозитный счет отделения судебных приставов поступили денежные средства от реализации помещения в размере 14 598 750 рублей. Данная денежная сумма смогла закрыть оставшиеся задолженности по всем исполнительным производствам. Кроме того, оплачен исполнительский сбор в размере 502 000 рублей».
В пресс-службе добавили, что после взыскания долгов в полном объеме, остаток вырученных денег возвращен должнику на банковский счет.
Исполнительные производства в отношении гражданина были возбуждены по договорам займа, задолженности по кредитам, неустойкам. Всего было 12 таких производств.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе суд признал законным новое сооружение на Херсонесе. Гагаринский районный суд Севастополя оставил без удовлетворения иск местного реставратора Анатолия Туманова, который требовал демонтировать новое сооружение на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» как незаконное.
В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания. Севастопольский изолятор временного содержания планируют построить на Фиоленте. Конкурс на разработку проекта был объявлен региональным управлением МВД.
На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек. Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.
Крымчанке грозит тюрьма за неуплату алиментов на сына. Жительница Симферополя стала фигурантом уголовного дела из-за долгов по алиментам на своего девятилетнего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск
По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.
Какой сегодня праздник 19 мая фото
Сегодня, 19 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней
Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад.
Под Симферополем 15-летний подросток разбился насмерть за рулем «жигулей»
Близ Симферополя возле села Родниково столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
15 часов назад
Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни
12 часов назад
Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.