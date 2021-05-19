Судебные приставы за долги отобрали у жителя Севастополя магазин

Судебные приставы Гагаринского района Севастополя работали над исполнительным производством о взыскании долгов с жителя города на общую сумму более 7 млн рублей.

Взыскание долга шло незначительными суммами. Приставы установили, что гражданину принадлежит помещение магазина, расположенное в жилом доме.

«На данное имущество должника судебным приставом был наложен арест, и впоследствии помещение было оценено, передано на торги и реализовано, – сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю. – На депозитный счет отделения судебных приставов поступили денежные средства от реализации помещения в размере 14 598 750 рублей. Данная денежная сумма смогла закрыть оставшиеся задолженности по всем исполнительным производствам. Кроме того, оплачен исполнительский сбор в размере 502 000 рублей».

В пресс-службе добавили, что после взыскания долгов в полном объеме, остаток вырученных денег возвращен должнику на банковский счет.

Исполнительные производства в отношении гражданина были возбуждены по договорам займа, задолженности по кредитам, неустойкам. Всего было 12 таких производств.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе суд признал законным новое сооружение на Херсонесе. Гагаринский районный суд Севастополя оставил без удовлетворения иск местного реставратора Анатолия Туманова, который требовал демонтировать новое сооружение на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» как незаконное.

В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания. Севастопольский изолятор временного содержания планируют построить на Фиоленте. Конкурс на разработку проекта был объявлен региональным управлением МВД.

На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек. Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.

Крымчанке грозит тюрьма за неуплату алиментов на сына. Жительница Симферополя стала фигурантом уголовного дела из-за долгов по алиментам на своего девятилетнего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.