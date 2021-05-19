Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана»

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Уровень воды в кислотонакопителе завода «Титан» находится на безопасной отметке. Угрозы экологической безопасности в районе на сегодняшний день нет.

Об этом сообщил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов по результатам поездки в Армянск.

Он отметил, что в ходе рабочей поездки на предприятие особое внимание было уделено мерам экологической безопасности в период повышения температуры воздуха.«В целом, угрозы экологической безопасности в регионе на сегодняшний день нет: уровень кислотонакопителя находится на безопасной отметке. Кроме того, уровень содержания веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах нормы», - заявил Шаповалов.

По словам главы комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, для создания гидрозатвора используется вода, добываемая из скважины на глубине 275 метров. Он подчеркнул, что существующих запасов подземных источников достаточно для эксплуатации скважин в пределах разрешенных лимитах.

Кроме того, в завершающей стадии находится строительство станции по нейтрализации кислых стоков. В настоящее время ведутся работы по получению разрешительных документов и вводу установки в эксплуатацию, заверил Шаповалов.

В минувшие выходные замминистра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская сообщила, что при исследовании проб воздуха не выявлено превышений загрязняющих веществ. Кроме того, она подчеркнула, что обстановка в Армянске и на севере Крыма находится под постоянным контролем ведомства. В частности, несколько раз в сутки производятся заборы проб в селе Перекоп, в районе кислотонакопителя, и непосредственно в Армянске. Кроме того, еженедельно пробы отбирает специальная выездная лаборатория.

В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» – филиала ООО «Титановые инвестиции». Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Состояние кислотонакопителя на «Крымском титане» проверит комиссия. В комитете по экологии и природным ресурсам российского парламента Крыма сообщили о выездной комиссии, которую намерены провести 17 мая на заводе «Крымский титан» в Армянске.

Власти рассказали о состоянии воздуха на севере Крыма. Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что значительного повышения уровня загрязнения воздуха в апреле в Армянске и Красноперекопске нет зафиксировали.