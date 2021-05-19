Выбросы в Северном Крыму
Развитие сюжета: Состояние кислотонакопителя на «Крымском титане» проверит комиссия ● Крымчане завалили исками «Титановые инвестиции» ● Рассмотрение дела экс-директора крымского «Титана» продолжится в марте ● «Кислотные выбросы в Армянске»: суд в Крыму начал рассматривать дело ● На «Крымском титане» произошел выброс в сернокислотном цехе
Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана»
фото © Новости Крыма
Уровень воды в кислотонакопителе завода «Титан» находится на безопасной отметке. Угрозы экологической безопасности в районе на сегодняшний день нет.
Об этом сообщил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов по результатам поездки в Армянск.
Он отметил, что в ходе рабочей поездки на предприятие особое внимание было уделено мерам экологической безопасности в период повышения температуры воздуха.«В целом, угрозы экологической безопасности в регионе на сегодняшний день нет: уровень кислотонакопителя находится на безопасной отметке. Кроме того, уровень содержания веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах нормы», - заявил Шаповалов.
По словам главы комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, для создания гидрозатвора используется вода, добываемая из скважины на глубине 275 метров. Он подчеркнул, что существующих запасов подземных источников достаточно для эксплуатации скважин в пределах разрешенных лимитах.
Кроме того, в завершающей стадии находится строительство станции по нейтрализации кислых стоков. В настоящее время ведутся работы по получению разрешительных документов и вводу установки в эксплуатацию, заверил Шаповалов.
В минувшие выходные замминистра экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская сообщила, что при исследовании проб воздуха не выявлено превышений загрязняющих веществ. Кроме того, она подчеркнула, что обстановка в Армянске и на севере Крыма находится под постоянным контролем ведомства. В частности, несколько раз в сутки производятся заборы проб в селе Перекоп, в районе кислотонакопителя, и непосредственно в Армянске. Кроме того, еженедельно пробы отбирает специальная выездная лаборатория.
В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» – филиала ООО «Титановые инвестиции». Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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