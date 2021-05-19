Культура
Состоялся первый полуфинал Евровидения-2021
фото © Eurovision.tv
Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме, показав выступления первых шестнадцати участников.
В ночь с 18 на 19 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2021. В нем приняли участие 16 команд, которые представляли: Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту.
Из них в финал прошли всего 10 стран: Украина, Бельгия, Швеция, Кипр, Литва, Россия, Мальта, Азербайджан, Израиль, Норвегия.
Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha («Russian Woman») спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny («Je Me Casse»), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.
Второй полуфинал Евровидения состоится 20 мая, а финал - 22 мая.
Напомним, песенный конкурс Евровидение в 2021 году принимают Нидерланды. Такое решение Европейский вещательный союз (EBU) принял после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе в 2019 году.
После отказа Армении участвовать в конкурсе и исключении Беларуси, общее число стран-участниц сократилось до 39.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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