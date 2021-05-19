Севастопольский суд признал незаконными земляные работы в Языковой балке

Ведущиеся в водоохранной зоне процессы должны быть прекращены.

Прокуратура города Севастополя добилась прекращения проведения земляных работ на территории Языковой балки. Постановлением Севастопольского городского суда мероприятия, осуществляемые ООО «Листригоны», были признаны незаконными.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, предприятие без лицензии сбывало полезные ископаемые, нелегально добытые в ходе земляных работ, террасирования и противоаварийных мероприятий.

«Кроме того, проект производства земляных работ не отвечает требованиям градостроительного законодательства», – отметили в прокуратуре.

Юридическому лицу и собственнику земельного участка был предъявлен иск о прекращении добычи полезных ископаемых в границах водоохранной зоны Черного моря, а также об остановке земляных работ до приведения существующего проекта в соответствие с требованиями градостроительного законодательства.

Апелляционным определением Севастопольского городского суда исковые требования природоохранного прокурора были удовлетворены – судебное постановление вступило в законную силу.

Напомним, что земляные работы, в течение трех лет ведущиеся на Северной стороне Севастополя, легли в основу нескольких административных и уголовных дел. Нанесенный компанией ущерб еще в 2019 году оценивался Севприроднадзором в 44 миллиона рублей.

Изначально пользователь земельного участка категорически отрицал заявления о добыче ресурсов, подчеркивая, что проводимые мероприятия являются исключительно укреплением берега.

Осенью 2020 года журналисты выяснили, что грунт из Языковой балки вывозится для строительства водозаборных сооружений на реке Бельбек, позже эту информацию подтвердил сам предприниматель.

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