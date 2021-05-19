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Происшествия

Россиянку будуть судить за попытку в Евпатории дать взятку сотруднику ГИБДД

08:36 среда, 19 мая 2021

Прокуратура Евпатории направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 45-летней уроженки Хабаровского края за дачу взятки сотруднику ГИБДД Крыма.

Согласно материалам дела, женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пыталась избежать привлечения к ответственности, предложив взятку в размере 20 тыс.рублей.

«От получения незаконного вознаграждения работник полиции отказался и преступные действия женщины пресек. Ранее злоумышленница уже была привлечена к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования», - заявили в прокуратуре.

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