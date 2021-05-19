Происшествия
Россиянку будуть судить за попытку в Евпатории дать взятку сотруднику ГИБДД
Прокуратура Евпатории направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 45-летней уроженки Хабаровского края за дачу взятки сотруднику ГИБДД Крыма.
Согласно материалам дела, женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пыталась избежать привлечения к ответственности, предложив взятку в размере 20 тыс.рублей.
«От получения незаконного вознаграждения работник полиции отказался и преступные действия женщины пресек. Ранее злоумышленница уже была привлечена к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования», - заявили в прокуратуре.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Севастополя напал с ножом на случайных прохожих. И ранил одного из них в живот.
В Севастополе суд признал законным новое сооружение на Херсонесе. Гагаринский районный суд Севастополя оставил без удовлетворения иск местного реставратора Анатолия Туманова, который требовал демонтировать новое сооружение на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» как незаконное.
В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания. Севастопольский изолятор временного содержания планируют построить на Фиоленте. Конкурс на разработку проекта был объявлен региональным управлением МВД.
На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек. Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.
Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск
По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.
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15 часов назад
Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни
12 часов назад
Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море
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