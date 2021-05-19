Прогноз погоды в Крыму на среду 19 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 19 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (ночью местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных, восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных, восточных районах и западных чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местам 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность ( 4 класс)), уровень опасности желтый, дождь (ночью местами сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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