Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет число госпитализированных с коронавирусом ● В Крыму стало снижаться число новых заражений ● В Россию вслед за ковидом пришла «черная плесень» ● В Крыму ровно сто новых заражений за сутки ● В Севастополе только 10 процентов населения привилось от COVID-19
Половина заболевших коронавирусом в Крыму не носили маски
фото © odessa-life.od.ua
За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 697 случаев коронавирусной инфекции, что на 2% ниже уровня прошлой недели.
Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости отмечается в Симферополе, Алуште, Красноперекопском, Кировском, Нижнегорском и Советском районах. Об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Дмитрий Крутиков.
«При проведении эпидемических расследований установлено, что заболеваемость в указанных регионах в основном поддерживается за счет семейных очагов. Из эпиданамнеза заболевших установлено, что масочный режим при посещении закрытых помещений соблюдали только 52%. 21% постоянно соблюдали масочный режим, социальное дистанцирование соблюдали 43,5%», — уточнил он.
Дмитрий Крутиков добавил, что 32% заболевших – это лица старше 65 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму стало снижаться число новых заражений. За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней. Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад.
В Россию вслед за ковидом пришла «черная плесень». В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии, сообщают «Известия».
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