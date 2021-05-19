Ограбил подростка и автомат с водой: в Крыму поймали рецидивиста

Полицейские Симферополя задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже и краже, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, злоумышленник взломал автомат по продаже питьевой воды и похитил оттуда деньги, а затем ограбил подростка на остановке общественного транспорта, забрав у него мобильный телефон.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления. Мужчина сознался в грабеже и краже.

Возбуждены уголовное дела, злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Ранее в Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих. Сумма ущерба превысила 12 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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