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Происшествия

Ограбил подростка и автомат с водой: в Крыму поймали рецидивиста

10:45 среда, 19 мая 2021

Полицейские Симферополя задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже и краже, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, злоумышленник взломал автомат по продаже питьевой воды и похитил оттуда деньги, а затем ограбил подростка на остановке общественного транспорта, забрав у него мобильный телефон.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления. Мужчина сознался в грабеже и краже.

Возбуждены уголовное дела, злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Ранее в Симферополе полицейские задержали мужчину, который за полчаса ограбил двоих случайных прохожих. Сумма ущерба превысила 12 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин поведет 10 лет в колонии за убийство бывшей жены. Бахчисарайский районный суд Крыма признал 50-летнего местного жителя виновным в убийстве бывшей жены.

Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции. С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы.

Пьяная перепалка в одном из симферопольских двориков закончилась поножовщиной. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что во дворе многоквартирного дома неизвестный пырнул ножом в живот ее сожителя.

В Крыму рецидивист избил пенсионера ради старого телефона. Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и ограблении пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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