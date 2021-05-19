«Нет тюрьме!». Жители Фиолента протестуют против соседства с заключенными

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В Севастополе, похоже, снова назревает социальный конфликт.

На этот раз его причиной стало возможное строительство на Фиоленте рядом с многочисленными садовыми товариществами изолятора временного содержания (ИВС) и спецприемника для отбывающих наказание за админнарушения.

Накануне жители окрестных садовых товариществ собрались на месте предполагаемого строительства изолятора временного содержания (ИВС), чтобы выразить свой протест против планов навязать им нежеланное соседство и собрать подписи под обращением к губернатору города с просьбой помочь в решении внезапной проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что региональное управление МВД объявило конкурс на создание проектно-сметной документации будущего режимного объекта. Начальная цена подготовки проекта составляет 11,5 млн рублей.

Кроме изолятора и спецприемника, рассчитанных на 120 и 30 человек соответственно, комплекс должен включать в себя административное здание, КПП, гаражи и помещение для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой. Все это планируется построить до 2025 года на участке площадью 58 тысяч кв. метров в рамках гособоронзаказа.

Разместить ИВС изначально планировалось в Инкермане, однако позже от подобной идеи было решено отказаться. В апреле 2021 года, выступая перед депутатами Законодательного собрания, начальник УМВД России по городу Севастополю Павел Гищенко заявил, что специализированное учреждение в Севастополе будет, но в другом месте.

О предстоящем строительстве местные жители, по их словам, узнали случайно – увидели информацию на официальном портале госзакупок. Менее чем за сутки людям удалось самоорганизоваться и прийти на обозначенное место, чтобы выразить свою позицию. Решение это было спонтанное, утверждает председатель ТОС «Союз» Александр Бобков.

«Узнав, люди начали возмущаться. Решили: давайте собирать подписи <под обращением к губернатору города>, давайте собирать прессу и решать этот вопрос», – отметил он.

На момент стихийного собрания, добавил Бобков, жители успели собрать более 250 подписей, по итогу они рассчитывают, что их количество увеличится до полутысячи.

По мнению собравшихся, присмотренный под спецприемник участок можно было бы использовать с большей социальной эффективностью. Например, построить на нем детский сад или школу — этих объектов на Фиоленте нет, возить детей на учебу приходится в другие районы города.

К тому же на участке находится заброшенный пятиэтажный недострой административного назначения, который прекрасно подошел бы для этих целей, считают горожане.

«У нас действительно на Фиоленте больше нет места, чтобы построить школу, сад, какие-то для детей кружковые заведения, медицинское учреждение — элементарно ФАПа нет», — отметил Александр Бобков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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