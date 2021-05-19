Недострой под игорную зону в Крыму хотят продать за 210 млн рублей

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Власти Крыма объявили о проведении аукциона по продаже имущества недостроенного санатория «Фортуна» в ялтинском поселке Кацивели, на базе которого будет создана игорная зона.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», – сказано в документе.

Начальная минимальная стоимость выставляемого на торги имущества – 210 млн рублей.

В частности, на аукцион выставляется наполовину построенное здание главного корпуса санатория площадью 5 тыс. квадратных метров, спортивно-оздоровительные сооружения, нежилые здания и другие постройки.

Игорная зона «Золотой берег» будет построена в ялтинском поселке Кацивели. Общий объем инвестиций составляет 3 млрд рублей. Предполагается создание 250 рабочих мест. На площади 15 га, отведенной под игорную зону «Золотой берег», будут построены казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривается строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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