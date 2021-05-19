Названы самые грязные бухты Севастополя

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Основной проблемой по-прежнему являются стоки очистных сооружений.

Самыми грязными в Севастополе являются Стрелецкая и Балаклавская бухты. К таким выводам пришли ученые Севастопольского отделения океанографического института, выполнявшие в 2020–2021 гг. экспедиционные работы и гидрохимический анализ проб в акваториях взморья Севастополя.

Согласно исследованиям, Стрелецкая бухта лидирует по содержанию биогенных элементов (форм азота, фосфора и кремния), нефтепродуктов и анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ). Больше всего страдает та часть бухты, где находятся традиционные дикие пляжи. По мере удаления от источника загрязнения, отмечают ученые, вода становится чище, а количество загрязняющих веществ не превышает уровень предельно допустимых концентраций.

«В акватории остальных бухт вода относительно чистая, были выявлены единичные случаи превышения предельно допустимых концентраций по БПК5 (величина биологического потребления концентраций кислорода, – прим.), нефтепродуктам, концентрации АПАВ», – отмечают исследователи.

Вместе с тем традиционное загрязнение фиксируется учеными в месте сброса канализационных стоков с очистных сооружений в Балаклавской бухте. Как отмечают исследователи, из-за того, что сброс происходит вблизи берега – на глубине до 30 метров, загрязнения негативно влияют на всю рекреационную зону от мыса Айя до Василевой балки и мыса Фиолент.

А вот сброс стоков с КОС «Южные» в районе Голубой бухты на качество вод Севастополя стал влиять в меньшей степени после ликвидации прорыва трубопровода. Ученые ожидают, что летом здесь не будет такой неблагоприятной эпидситуации, как в предыдущие годы, отметил директор Севастопольского отделения государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Николай Дьяков.

Относительно чистой пока является и бухта Омега – здесь зафиксированы только единичные превышения допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. По словам Дьякова, пока купаться в бухте безопасно, а вот ближе к августу с прогреванием моря надо быть осторожнее и следить за качеством воды.

В Севастопольской и Южной бухтах загрязнения зафиксировали только в тупиковых зонах акваторий. Также повышенные величины биологического потребления концентраций кислорода наблюдались в районе Ласпинской бухты, а также в районе мыса Сарыч – на достаточно большом расстоянии от берега. Источником загрязнения, считают ученые, является сброс стоков с КОС Фороса.

Сейчас ученые выполнили отборы проб в Карантинной, Песочной и Казачьей бухтах – результаты по ним станут известны чуть позже.

Исследовать на предмет загрязненности севастопольские пляжи, добавил Николай Дьяков, ученые океанографического института планируют уже в июне, после начала массового купального сезона. Пока же отдельные очаги загрязнений появляются в районе пляжей вблизи села Андреевки – у мыса Магопуло и Лукулл.

Как уточняется, причиной сильного загрязнения обычно становится сброс плохо очищенных канализационных стоков в Каче, из-за чего на небольшой глубине вблизи береговой линии повышается концентрация нитратного и аммонийного азота и тяжелых металлов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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