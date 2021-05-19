Власть
Назначен новый руководитель «Воды Крыма»
ГУП «Вода Крыма» возглавил бывший первый министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Максим Новик.
Его представил коллективу министр ЖКХ Сергей Донец, сообщает пресс-служба министерства.
Сергей Донец подчеркнул значительные заслуги прежнего руководителя Владимира Баженова, а также высказал пожелание сохранить традиции слаженной работы коллектива.
Сергей Донец выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве между министерством ЖКХ и ГУП РК «Вода Крыма» в совместном решении проблем водоснабжения полуострова. Министр отметил, что профессионализм и опыт Максима Новика помогут достигнуть всех поставленных перед ГУП РК «Вода Крыма» задач.
Напомним, прежний руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов уволился по собственному желанию по состоянию здоровья.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте за нарушение закона оштрафовали местного чиновника. Руководителя департамента архитектуры Ялты оштрафовали за нарушение закона.
Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск. По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.
В Крыму опять обещают «тщательно проверить работу мэров». Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК сообщил, что рабочие выезды с целью оценки эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов будут продолжены.
Чтобы бороться с международными конфликтами еще один вице-премьер Крыма хочет пойти в Госдуму. Заместитель председателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов намерен баллотироваться в Госдуму.
В Крыму объявили штормовое предупреждение: чего ждать от погоды
В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Нет тюрьме!». Жители Фиолента протестуют против соседства с заключенными видео
В Севастополе, похоже, снова назревает социальный конфликт.
В Крыму пошла новая волна разговоров об отставке Аксенова
Пока глава Крыма Сергей Аксенов и его подчиненные всеми силами пытаются доказать, что никаких разговоров в Кремле об его отставке не ведется, в коридорах крымской власти переключились на обсуждение госдумовской повестки.
Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь
После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.
16 мая
В Крыму стало снижаться число новых заражений
За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.