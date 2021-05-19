Назначен новый руководитель «Воды Крыма»

ГУП «Вода Крыма» возглавил бывший первый министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Максим Новик.

Его представил коллективу министр ЖКХ Сергей Донец, сообщает пресс-служба министерства.

Сергей Донец подчеркнул значительные заслуги прежнего руководителя Владимира Баженова, а также высказал пожелание сохранить традиции слаженной работы коллектива.

Сергей Донец выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве между министерством ЖКХ и ГУП РК «Вода Крыма» в совместном решении проблем водоснабжения полуострова. Министр отметил, что профессионализм и опыт Максима Новика помогут достигнуть всех поставленных перед ГУП РК «Вода Крыма» задач.

Напомним, прежний руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов уволился по собственному желанию по состоянию здоровья.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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