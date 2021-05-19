НАТО разрабатывает операции по высадки диверсантов в Крыму

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НАТО отрабатывает навыки высадки диверсантов в Крыму.

В начале мая Европейское командование специальных операций США (SOCEUR) провело учения стран-членов НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21. Главной целью маневров была отработка действий при эскалации конфликта на востоке Украины. В числе прочего тренировались десантировать в Крым силы специального назначения ВМС.

Высадившись на берег команды «морских котиков» могут устраивать засады, проводить морскую и наземную разведку, устанавливать датчики на глубине или мины на корабли. В подобных операциях предполагается участие и катеров специального назначения, которые не просто доставляют «котиков» к места десантирования, но и могут самостоятельно действовать в реках.

Все эти действия отрабатывались на Дунае.

Россия превратила Крым в «неприступную крепость», охраняющую южные рубежи страны с суши и воздуха, а сам полуостров стал воплощением концепции A2/AD, пишет Business Insider. Эта концепция предполагает ужасающие последствия для желающих прорвать оборонительные линии. Поэтому в НАТО и разрабатывают операции высадки диверсантов в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

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В Европе рассказали как Крым помогут захватить «морские котики» и «зеленые береты». ВМС США отрабатывали на учениях боевые действия с Россией, таким образом Пентагон готовится к возможному конфликту с РФ в Крыму, сообщает издание Business Insider.

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