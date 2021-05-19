Крымчанка торговала поддельными миграционными картами

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК пресекли деятельность крымчанки, которая торговала поддельными миграционными картами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Женщина с целью незаконного личного обогащения осуществляла сбыт незаполненных миграционных карт с оттиском даташтампа, якобы проставленного на одном из КПП на российско-украинской границе. Стоимость фальшивых бланков составляла 5,5 тысяч рублей, что позволяло иностранным гражданам незаконно пребывать на территории нашей страны», - говорится в сообщении крымских пограничников.

В ходе обыска у подозреваемой обнаружены незаполненные бланки миграционных документов, поддельные оттиски печатей о пресечении госграницы России.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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