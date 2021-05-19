Происшествия
Крымчанин получил срок за издевательство над ребенком
Как установил суд, 36-летний местный житель на протяжении месяца беспричинно колотил палкой 13-летнего пасынка.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
С учетом мнения прокурора, суд приговорил ранее уже судимого мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также по иску прокурора с него было взыскано 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного мальчику.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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