Крымчанин получил срок за издевательство над ребенком

Как установил суд, 36-летний местный житель на протяжении месяца беспричинно колотил палкой 13-летнего пасынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

С учетом мнения прокурора, суд приговорил ранее уже судимого мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также по иску прокурора с него было взыскано 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного мальчику.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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