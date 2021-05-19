Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +15
море +14

Происшествия

Крымчан попались на краже могильных оград

Полицейские задержали двух жителей Красногвардейского района, совершивших несколько краж металлических конструкций с кладбищ, которые они сдавали на металлолом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть поступило сообщение от 82-летней жительницы района о том, что с могилы ее умершего родственника похищено металлическое ограждение, – говорится в сообщении. – Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 14-летний и 21-летний местные жители».

Подозреваемые признались в совершении преступлений, пояснили, что похищенное сдали на металлолом, и рассказали полицейским о совершении еще нескольких аналогичных краж. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

За аналогичные преступления в феврале текущего года были задержаны два крымчанина. Они украли почти новые установленные на могилах металлоконструкции и сдали их в пункт приема металлолома.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции. С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы.

Пьяная перепалка в одном из симферопольских двориков закончилась поножовщиной. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что во дворе многоквартирного дома неизвестный пырнул ножом в живот ее сожителя.

В Крыму рецидивист избил пенсионера ради старого телефона. Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и ограблении пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа. Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.

Коронавирус в Крыму
В Крыму стало снижаться число новых заражений

В Крыму стало снижаться число новых заражений

За 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск

Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск

По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.

Общество
Какой сегодня праздник 19 мая

Какой сегодня праздник 19 мая фото

Сегодня, 19 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий

Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий

Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации