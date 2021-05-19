Крымчан попались на краже могильных оград

Полицейские задержали двух жителей Красногвардейского района, совершивших несколько краж металлических конструкций с кладбищ, которые они сдавали на металлолом.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть поступило сообщение от 82-летней жительницы района о том, что с могилы ее умершего родственника похищено металлическое ограждение, – говорится в сообщении. – Сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались 14-летний и 21-летний местные жители».

Подозреваемые признались в совершении преступлений, пояснили, что похищенное сдали на металлолом, и рассказали полицейским о совершении еще нескольких аналогичных краж. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

За аналогичные преступления в феврале текущего года были задержаны два крымчанина. Они украли почти новые установленные на могилах металлоконструкции и сдали их в пункт приема металлолома.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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