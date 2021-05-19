Крым станет площадкой для российских ужасов и комедий

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Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду.

Вот и в Крыму в связи с этим решили предоставлять субсидии из регионального бюджета на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов. Соответствующий документ размещен на портале правительства РК.

Система рибейтов (субсидий) работает уже во многих регионах страны. В Крыму этот процесс только запускают, и как он будет реализован еще неизвестно. Однако инициатива, бесспорно, вызвала еще больший интерес к полуострову со стороны производителей кино, рассказал крымский режиссер, создатель студии театра и кино «Инсайт» Андрей Скрипцов.

«Крым и раньше был Меккой для киношников. Если программа заработает, то количество съемок увеличится в разы. Уже сейчас за год на полуострове снимается около 40-50 фильмов, и это не считая сериалов», — отметил наш собеседник.

Несмотря на распространенность рибейтов в других субъектах, пейзажи тех мест значительно уступают по красоте и разнообразию крымским. Также здесь тепло и есть море. Для съемочной группы это также огромный плюс.

Кроме того, инициатива будет способствовать увеличению числа отснятых в Крыму короткометражек, добавил режиссер.

А что же с жанрами кинокартин? Так как Крым — это мир в миниатюре, локации здесь самые разные, причем созданные самой природой. Густые леса, горы, водопады и лазурные озера как нельзя кстати подойдут для фэнтези. Обилие пещер можно использовать для съемок «ужастиков». Да и с историческими картинами проблем уж точно не возникнет.

Однако самые слабые жанровые фильмы в России как раз те, что пытаются вписаться в мировую кинематографическую моду. Поэтому самые популярные российские фильмы сегодня — это комедии. И это неудивительно, так как основной электорат кинотеатров — граждане от 16 до 25 лет, заметил Андрей Скрипцов.

«Зрелищность — вот основной показатель для зрителей. Это фантастика, фэнтези, боевики. Отдельная и, кстати, недорогая ниша — ужасы, которые имеют свою аудиторию», — рассказал Андрей Скрипцов.

Однако фэнтези и фантастика достаточно затратное кино, требующее дорогих павильонов и аппаратуры. Поэтому отснятые в Крыму эпичные ленты а-ля «Властелин колец» мы если и увидим, то нескоро.

Вот и остается популярная у российского зрителя комедия и, возможно, ужасы, которые только начинают завоевывать аудиторию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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