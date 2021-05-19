Крым надоел? Российские туристы стали ездить в Тюмень и Челябинск

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По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году на внутренних направлениях «возвратным» стал каждый пятый турист.

Об этом в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Москва-Симферополь заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«За год география внутреннего туризма существенно расширилась. Помимо Крыма и Краснодарских куроротов, в десятку самых популярных направлений вошли Бурятия, Тюмень, Челябинск, Алтайский край и Самарская область. У молодежи огромный интерес вызвал Мурманск, который вошел в пятерку «непляжных» направлений для этой возрастной группы. Также по-новому открылись Карелия и российская Балтика. При этом 20% - это приехавшие во второй и более раз», - заявила Ломидзе и отметила, что гостей в этих регионах была так много, что на экотропах периодически образовывали «пробки» из пешеходов.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что эти регионы смогли подготовить интересный туристический продукт, который совмещает местный колорит, историю и гастрономию с природными возможностями. При этом существенное влияние на востребованность внутренних направлений оказало продление кешбэка, добавила она.

Кроме того, наметился тренд на увеличения числа организованных туристов на внутренних направлениях. Если в 2018-2019 годах около 96% россиян организовывали отдых самостоятельно, то в этом году показатель снизился до 80%.

«Доля организованного внутреннего туризма будет расти и в будущем, так как позволяет получить более качественный продукт за меньшие деньги. Это и готовые, продуманные туры, и возможность пользоваться чартерными внутренними перелетами, и наличие брони в отелях по конкурентной цене», – перечислила спикер и добавила, что туризм стал «ключиком, который помогает заново открыть страну для ее жителей».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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