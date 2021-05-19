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Власть

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в Ялте

12:52 среда, 19 мая 2021
Ялта

Проверка Контрольно-счетной палаты выявила целый ряд финансовых нарушений в ходе выполненных в 2020 году работ по благоустройству ялтинских парков и скверов.

Как отметил заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Ялты Дмитрий Гаврилец, в настоящее время подрядчиком они устраняются.

«В частности, подрядчику необходимо предоставить акты приема-передачи возвратного материала либо возместить его стоимость», – уточнил он.

Этот вопрос, по словам Гаврильца, должен быть урегулирован до конца мая, как и учтены «иные замечания». «По четырем объектам подрядчик устранил практически все недоработки, но по-прежнему есть претензии по парку Годлевского в Алупке и скверу Данилевского в Ялте», – обратил внимание представитель ДЖКХ, пояснив, что в основном это касалось работ, которые не были выполнены в срок в полном объеме.

При этом он отметил, что часть бетонных работ на объектах подрядчик проводил зимой, когда были морозы, и в результате некоторые элементы необходимо переделать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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