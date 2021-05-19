Какой сегодня праздник 19 мая

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Сегодня, 19 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения пионерской организации (День пионерии)

Фото iz.ru

После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию.

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое существование. День пионерии в настоящее время неофициально отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга.

День русской печи

Ежегодно 19 мая отмечается День Русской печи. С каких далеких времен и почему в этот день повелось чествовать эту гениальную многофункциональную конструкцию неизвестно. Но однозначно, если бы такой даты не существовало, ее стоило бы придумать. Ведь для наших предков она была предметом первой необходимости, который всегда согреет, в готовке поможет, здоровье поправит, позволит помыться, да еще и дом дезинфицирует!

Тот образ, который приходит на ум современникам при упоминании печи, стал возводиться в домах лишь в начале XVIII века. Первые печки на Руси появились в X веке. Выглядели они немного иначе, так как имели сводчатое глинобитное строение. Глинобитные печи отлично удерживали тепло и были надежнее кирпичных, так как никогда не отсыревали. Однако со временем все они превращались в один большой «кирпич», прочность которого не поддавалась даже лому.

Всенародную любовь и почитание снискала она за безопасность, хорошее сохранение тепла, высокий уровень КПД - 68%, долгий срок службы, возможность использования в лечебных и гигиенических целях, для сна и отдыха. Печь обогревала жилое помещение, в ней готовили еду, сушили ягоды, грибы, травы. Мылись в печах, парились как в бане, «допекали» новорожденных младенцев, прогревали больные суставы и спину.

День рождения «Кубика Рубика»

История этого дня непосредственно связана с моментом изобретения самой головоломки. Как многие знают, ее автором стал венгерский архитектор Эрно Рубик, по фамилии которого затем и стали называть игрушку. В 1974 году, будучи преподавателем в академии венгерской столицы, Рубик заметил, что никак не может объяснить своим студентам математическую теорию групп. Чтобы облегчить ученикам задачу, он и изобрел крайне интересную и довольно сложную головоломку, которая складывалась из 27 небольших разноцветных кубиков.

Также сегодня, 19 мая, отмечают такие праздники:

- Иов Горошник

- День парусов на горизонте

- День Святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов

- Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (Всемирный день ВЗК)

- День матери в Кыргызстане

- День торта «Devil's Food Cake» в США

- День войск ПВО Армении

- День отца в Тонго

- День памяти на Шри-Ланке

- День проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) в США

- День туризма (National Tourism Day) в Китае

- День поминовения павших в Финляндии

- День памяти геноцида греков Малой Азии в Греции

Сегодня именины празднуют: Иван, Василий, Михей, Пахом, Данакт, Иларион, Денис, Варвар, Касьян, Иов, Мамант, Дим, Донат, Вакх, Димитриан, Каллимах.

Что происходило 19 мая в прошлые годы

1484 - в Московском Кремле заложен Благовещенский собор по велению Великого князя Иоанна III Васильевича.

1606 - на Красной площади в цари «выкрикнули» боярина Василия Ивановича Шуйского.

1649 - Англия провозглашена республикой.

1728 - Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву.

1897 - завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.

1908 - на сцене парижской «Гранд-опера» Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным в заглавной роли.

1910 - возвращение кометы Галлея: Земля пересекла хвост кометы. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества.

1922 - Всероссийская конференция комсомола приняла решение «О повсеместном создании пионерских отрядов»; дата основания Всесоюзной пионерской организации.

1926 - Томас Эдисон впервые выступил по радио. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказатьвЂ¦ Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!».

1979 - свадьба Эрика Клэптона и Патти Бойд, в честь которой музыкант еще в 1970 написал песню «Layla».

1980 - на экраны СССР вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих.

1989 - с 19 по 21 мая в Москве прошел первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР89». Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова (172, 55, 91-59-90).

1991 - в Кувейте суд приговорил к пожизненному заключению человека за то, что тот надел майку с изображением Саддама Хусейна

1995 - На экраны США вышел фильм «Крепкий орешек 3».

2005 - на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 мая. Какие праздники будут завтра?

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