Как в Севастополе будут сдавать выпускные экзамены

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В 2021 году в Севастополе экзамен по информатике впервые пройдет в компьютерной форме, а материалы для всех экзаменационных предметов будут переданы через интернет и отсканированы непосредственно в аудиториях.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки города Елена Богомолова.

«Раньше привозили экзаменационные материалы через фельдъегерскую службу, и в пять утра все это делалось. Сейчас все полностью печатается и сканируется в аудиториях, под камерами, и нет необходимости использовать какие-то другие технологии», – сказала Богомолова.

Кроме того, оборудование, которое ранее было закуплено городом для школ, позволяет полностью компьютеризировать экзамен по информатике. Этот предмет относится к тем, которые выпускники сдают по выбору, и в этом году в таком формате его будут сдавать впервые, отметила глава профильного департамента.

Что касается обязательных испытаний, то как таковых выпускных экзаменов в привычном их понимании школьники не сдают – проводится Государственная итоговая аттестация. Для девятиклассников она начнется 24 мая. Для выпускников одиннадцатых классов – 31 мая, крайний срок сдачи – 7 июля. Такая же дата установлена для выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением тех, кто призывается в армию, - им будет предоставлена возможность сдать экзамены раньше.

По словам Богомоловой, количество выпускников севастопольских школ с каждым годом растет, что вынуждает увеличивать и число пунктов сдачи экзаменов: в 2021 году их будет 23, тогда как в предыдущем организовывалось 20. В соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими нормами одновременно находиться в аудитории смогут восемь человек.

Число выпускников, планирующих поступление в вузы, в нынешнем году составляет 3 011 человек. В 2020-м году их было чуть более 2,5 тысяч. Всего в Севастополе в 2021 году со школой прощаются 7 410 выпускников 9 и 11 классов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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