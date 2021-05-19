Главгосэкспертиза одобрила проект строительства яхтенной марины в Балаклаве

Главгосэкспертиза согласовала проект строительства яхтенной марины в Балаклаве. Как сообщили в пресс-службе учреждения, марина сможет вмещать до 600 судов.

«Концепция марины предполагает создание и связанного с ней общественного пространства. Так, в ходе реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, реконструируют Таврическую набережную и набережную Назукина, где укрепят участки променада, обустроят прогулочные пешеходные зоны и велосипедные дорожки», – сообщили в пресс-службе.

Вдоль этих набережных планируется размещение причалов и пирсов для маломерных судов и яхт. Для гостевых, резидентных, служебных и спецсудов построят док и другие технические сооружения. Также будет реконструировано административное здание, где разместится туристско-информационный центр.

«На улице Набережная Назукина модернизируют участок морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенный для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском порту Севастополь в Балаклаве», – добавили в Главгосэкспертизе.

Проект также предполагает реконструкцию нескольких участков дорог и модернизацию инженерных сетей.

Проектная документация разработана АО «Стройгазмонтаж», застройщиком выступает государственное казенное учреждение Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

О строительстве яхтенной марины сообщалось в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. В правительстве Севастополя отмечали, что реализация проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной обойдется в 20 миллиардов рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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