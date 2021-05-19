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Власть

Аксенов понизил свои ожидания от турсезона в Крыму

12:32 среда, 19 мая 2021
Аксенов понизил свои ожидания от турсезона в Крыму

фото © Pixabay

Власти Крыма ожидают приезда более шести миллионов туристов нынешним летом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ожидаем более шести миллионов туристов. По брони видим, что на Южном берегу, в Сакском районе, Черноморском районе достаточно большая заполняемость средств размещения. С учетом того, что закрылся ряд стран, в частности, Турция, Египет, мы получим основной турпоток на территорию республики. С точки зрения количества людей, которые приедут отдыхать, по сравнению с прошлым годом, планы будут перевыполнены», – уверен руководитель региона.

По его словам, на данный момент Крым обеспечил высокую готовность к курортному сезону, в том числе с точки зрения противодействию распространения коронавируса.

«На данный момент аккредитацию прошли более 600 средств размещения, 144 средства участвуют в программе туристического кешбэка. На мой взгляд, готовность высокая», - добавил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что за майские праздники полуостров посетили более полумиллиона туристов. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Культуру масочного режима в Крыму портят туристы. У местных жителей система новых правил уже сформировалась.

Кто и зачем отменяет брони на отели Крыма и перепродает их втридорога. Большая часть крымских отельеров не стали поднимать цены, отменять ранее сделанные брони и перепродавать их по двойной цене.

Эксперты признали, что туробъекты Крыма необоснованно подняли цены. Некоторые туристические объекты Крыма необоснованно подняли цены в майские праздники, что может сказаться на общем имидже курорта.

Аксенов решил, что Крым побил все возможные рекорды по майским туристам. Более полумиллиона туристов посетили Крымский полуостров за майские праздники.

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