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Аксенов понизил свои ожидания от турсезона в Крыму
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Власти Крыма ожидают приезда более шести миллионов туристов нынешним летом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Ожидаем более шести миллионов туристов. По брони видим, что на Южном берегу, в Сакском районе, Черноморском районе достаточно большая заполняемость средств размещения. С учетом того, что закрылся ряд стран, в частности, Турция, Египет, мы получим основной турпоток на территорию республики. С точки зрения количества людей, которые приедут отдыхать, по сравнению с прошлым годом, планы будут перевыполнены», – уверен руководитель региона.
По его словам, на данный момент Крым обеспечил высокую готовность к курортному сезону, в том числе с точки зрения противодействию распространения коронавируса.
«На данный момент аккредитацию прошли более 600 средств размещения, 144 средства участвуют в программе туристического кешбэка. На мой взгляд, готовность высокая», - добавил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что за майские праздники полуостров посетили более полумиллиона туристов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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