Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища

Рядом с водопадом Джур Джур построят водохранилище | фото © travelcrimea.com

Для того, чтобы обеспечить Алушту водой, на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур построят водохранилище. Еще одно появится на реке Альма в заповедной зоне.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах построить два новых водохранилища на 15 и 8 миллионов кубометров для жителей Симферополя и Алушты. Однако, он не уточнял районы, в которых планируется строительство.

«Для водоснабжения Алушты - это проект Солнечногорского водохранилища, на реке Улу-Узень (восточная), ниже водопада Джур-Джур. У нас объема водохранилищ явно не хватает, это правильное решение», – сказал директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

На сегодняшний день в Алуште эксплуатируются два водохранилища – Изобильненского на реке Улу-Узень на 13,2 млн кубометров, а также Кутузовское на 1,1 млн кубометров на реке Демерджи.

Эксперт отметил, что водохранилище для Симферополя, вероятнее всего, будет строиться на реке Альма, выше существующего Партизанского водохранилища.

«Что касается второго, обсуждался проект Заповедного водохранилища, на Альме, выше Партизанского. Они бы работали последовательно, дело в том, что периодически на Альме бывают очень большие паводки, когда воду приходится сбрасывать по руслу», - сказал Копачевский.

В ГУП РК «Вода Крыма» подтвердили, что речь идем именно об этих двух проектах. По информации предприятия, Солнечногорское водохранилище – еще советский проект, оно планируется к строительству в районе села Генеральское (район водопада Джур-Джур), а Заповедное водохранилище планируется построить на реке Альма в национальном парке «Крымский» (бывший Крымский заповедник).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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