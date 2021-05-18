Житель Севастополя напал с ножом на случайных прохожих

И ранил одного из них в живот.

Позже мужчина был задержан нарядом вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что за помощью росгвардейцев обратился сотрудник одного из баров города. Он сообщил, что пострадавший ранен ножом и нуждается в медицинской помощи.

«Конфликт возник между двумя приятелями и случайным прохожим. Мужчина достал из кармана изделие, похожее на нож, ранил одного из оппонентов в живот, а после попытался скрыться», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы оказали первую медицинскую помощь и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи. Кроме того, обследовав район, они задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1986 года рождения. Задержанного доставили в ОМВД по Ленинскому району Севастополя. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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