Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +19
море +15

Власть

Железную дорогу к Севастополю ждет ремонт

Главгосэкспертиза России одобрила смету на капитальный ремонт железнодорожного полотна на перегоне Инкерман-I – Севастополь по направлению Симферополь-Севастополь.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно заключению, ремонтироваться будет однопутный участок протяженностью 4,4 км в полосе отвода ФГУП «Крымская железная дорога». В ходе работ заменят верхнее строение пути на новые материалы с высокопрочными изолирующими стыками, в том числе устроят бесстыковый путь длиной в перегон на железобетонных шпалах. Также выполнят вырезку и досыпку нового щебеночного балласта на участке для обеспечения толщины чистого балласта под шпалой не менее 40 см, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабель, попадающий в зону работ.

«После проведения капитального ремонта значительно повысится надежность и прочность железнодорожного пути, что позволит продлить срок службы его верхнего строения и сохранить подвижной состав», – сделали вывод в Главгосэкспертизе.

В целом, достоверность сметы подтверждена. По данным ведомства, генеральный проектировщик работ – ООО «ТрансПроект», работы будет выполнять ФГУП «Крымская железная дорога».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Непогода в Крыму: как работает аэропорт Симферополь. По состоянию на утро 17 мая аэропорт Симферополь работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиаузла.

Власти заявили, что когда-нибудь будет улучшение транспортной доступности Крыма. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут. Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.

Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками. На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.

Власть
Зеленский предложит Раде закрепить за крымскими татарами статус коренного народа Украины

Зеленский предложит Раде закрепить за крымскими татарами статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет закрепить статус крымских татар в качестве коренного народа в Украине.

Водный кризис
Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища

Знаменитый водопад и заповедник: где в Крыму хотят построить новые водохранилища

Для того, чтобы обеспечить Алушту водой, на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур построят водохранилище. Еще одно появится на реке Альма в заповедной зоне.

Власть
На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек

На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек

Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.

Водный кризис
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации