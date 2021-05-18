Власть
Железную дорогу к Севастополю ждет ремонт
Главгосэкспертиза России одобрила смету на капитальный ремонт железнодорожного полотна на перегоне Инкерман-I – Севастополь по направлению Симферополь-Севастополь.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно заключению, ремонтироваться будет однопутный участок протяженностью 4,4 км в полосе отвода ФГУП «Крымская железная дорога». В ходе работ заменят верхнее строение пути на новые материалы с высокопрочными изолирующими стыками, в том числе устроят бесстыковый путь длиной в перегон на железобетонных шпалах. Также выполнят вырезку и досыпку нового щебеночного балласта на участке для обеспечения толщины чистого балласта под шпалой не менее 40 см, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабель, попадающий в зону работ.
«После проведения капитального ремонта значительно повысится надежность и прочность железнодорожного пути, что позволит продлить срок службы его верхнего строения и сохранить подвижной состав», – сделали вывод в Главгосэкспертизе.
В целом, достоверность сметы подтверждена. По данным ведомства, генеральный проектировщик работ – ООО «ТрансПроект», работы будет выполнять ФГУП «Крымская железная дорога».
В тексте использованы материалы: Форпост
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