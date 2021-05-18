Зеленский предложит Раде закрепить за крымскими татарами статус коренного народа Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет закрепить статус крымских татар в качестве коренного народа в Украине.

Об этом говорится в видеообращении, которое Зеленский опубликовал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

«Мы также разработали и утвердили то, что должно появиться еще семь лет назад. Это Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Ею предусмотрен основной приоритет - восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. И сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты», - сказал президент.

Также Зеленский рассказал про стратегию по развитию крымскотатарского языка до 2032 года:

«Я подписал Указ про меры по деоккупации и реинтеграции полуострова. В частности, стратегию по развитию крымскотатарского языка до 2032 года. Для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международного сообщества мы создали формат «Крымская платформа». Ее первый саммит произойдет уже 23 августа. Я благодарен странам, которые уже подтвердили своек участие и уверен, их перечень будет расширен», - рассказал Зеленский.

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