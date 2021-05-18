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Власть

За неделю в Крыму произошло свыше 40 аварий на сетях водоснабжения

11:10 вторник, 18 мая 2021

За минувшую неделю в Крыму произошло 43 аварийные ситуации на сетях водоснабжения.

Из них устранены 38 с учетом переходящих с предыдущей недели.

Как объявил в ходе брифинга первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик, в связи со стабильной ситуацией с водоснабжением населенных пунктов Крыма принято решение о прекращении проведения брифингов по эти вопросам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Алушта не может отказаться от графиков подачи воды. Властям Крыма удалось существенно разгрузить график водоснабжения в Ялте и Симферополе, однако в Алуште запасов в водохранилищах для этого все еще недостаточно.

Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ. Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой. Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.

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