Власть
За неделю в Крыму произошло свыше 40 аварий на сетях водоснабжения
За минувшую неделю в Крыму произошло 43 аварийные ситуации на сетях водоснабжения.
Из них устранены 38 с учетом переходящих с предыдущей недели.
Как объявил в ходе брифинга первый замминистра ЖКХ Крыма Максим Новик, в связи со стабильной ситуацией с водоснабжением населенных пунктов Крыма принято решение о прекращении проведения брифингов по эти вопросам.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Алушта не может отказаться от графиков подачи воды. Властям Крыма удалось существенно разгрузить график водоснабжения в Ялте и Симферополе, однако в Алуште запасов в водохранилищах для этого все еще недостаточно.
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ. Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой. Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.
В Севастополе снесут пугающие и мешающие горожанам самострои. В Севастополе под снос пойдут три бесхозные постройки и один забор.
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки
За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин
Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ
Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.
Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей
Сразу несколько городов Крыма могут уйти под воду, но это не скоро. А раньше можно было добраться в Турцию по льду Черного моря, но это в XVIII веке.
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