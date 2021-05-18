Власть
В Симферополе сообщили о запуске нового троллейбусного маршрута
Предприятие «Крымтроллейбус» сообщило о запуске в Симферополе нового троллейбусного маршрута №4-А, который курсирует по маршруту «Марьино – Арабатская».
«Данный маршрут запущен по многочисленным просьбам жителей района центрального автовокзала и следует по улице Киевская – проспект Победы – улица Лермонтова – улица Куйбышева – улица Кечкеметская и проезжает мимо Симферопольской поликлиники №2», – говорится в информации на сайте предприятия.
Сообщается, что на маршруте работают 2 низкопольных троллейбуса, которые оснащены системой видеонаблюдения.
«После проведения мониторинга за пассажиропотоком на данном маршруте, количество троллейбусов, обслуживающих маршрут 4-А может быть увеличено», – добавили на предприятии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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