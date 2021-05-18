Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +20
море +15

Власть

В Симферополе сообщили о запуске нового троллейбусного маршрута

Предприятие «Крымтроллейбус» сообщило о запуске в Симферополе нового троллейбусного маршрута №4-А, который курсирует по маршруту «Марьино – Арабатская».

«Данный маршрут запущен по многочисленным просьбам жителей района центрального автовокзала и следует по улице Киевская – проспект Победы – улица Лермонтова – улица Куйбышева – улица Кечкеметская и проезжает мимо Симферопольской поликлиники №2», – говорится в информации на сайте предприятия.

Сообщается, что на маршруте работают 2 низкопольных троллейбуса, которые оснащены системой видеонаблюдения.

«После проведения мониторинга за пассажиропотоком на данном маршруте, количество троллейбусов, обслуживающих маршрут 4-А может быть увеличено», – добавили на предприятии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти заявили, что когда-нибудь будет улучшение транспортной доступности Крыма. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут. Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.

Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками. На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.

Большегрузам запретили летом при жаре ездить по дорогам Крыма. Большегрузам в летние месяцы запрещено ездить по дорогам Крыма днем в жаркую погоду.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

Происшествия
В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.

Происшествия
В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей

В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей

Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации