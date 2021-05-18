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В Севастополе суд признал законным новое сооружение на Херсонесе

В Севастополе суд признал законным новое сооружение на Херсонесе

фото © po-krymu.ru

Гагаринский районный суд Севастополя оставил без удовлетворения иск местного реставратора Анатолия Туманова, который требовал демонтировать новое сооружение на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» как незаконное.

Об итогах заседания сообщила пресс-служба суда.

«По результатам судебного разбирательства принято решение об оставлении исковых требований без удовлетворения ввиду недоказанности факта наличия угроз сохранности объекту культурного наследия – Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», – говорится в сообщении.

Речь идет о скульптурной группе, размещенной возле башни Зенона, на месте древней въездной дороги в Херсонес. По убеждению севастопольского реставратора каменного зодчества Анатолия Туманова, появившееся здесь сооружение на ленточном фундаменте является капитальной конструкцией и наносит вред объекту культурного наследия, имеющему особый режим использования земельного участка. Свои требования относительно демонтажа конструкции он изложил в иске, который подал в марте этого года, адресовав претензии дирекции культурного учреждения, а также руководству фонда «Моя история», осуществляющего благоустройство на территории заповедника.

Ранее начальник пресс-службы фонда Александр Тарасов отмечал, что данное сооружение не является капитальным, а его проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и согласован министерством культуры России.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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