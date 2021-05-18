В Севастополе силовики получат доступ к школьным видеокамерам

Системы видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях Севастополя до конца 2021 года будут полностью интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и доступны для контроля сотрудниками силовых ведомств.

Об этом сообщили на аппаратном совещании правительства Севастополя.

«Системы видеонаблюдения у нас локальные сейчас, мы будем их интегрировать в систему АПК «Безопасный город», в том числе все школьные камеры, у нас так техническое задание составлено», – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор распорядился усилить контроль за безопасностью со стороны должностных лиц, ответственных за ее обеспечение в образовательных учреждениях. А также отметил, что вопрос необходимого дополнительного финансирования для улучшения мер антитеррористической защищенности учреждений будет решен по итогам всех проверок.

По словам замгубернатора Игоря Михеева, образовательные учреждения Севастополя оборудованы системами видеонаблюдения на 98,5%. По итогам проверок антитеррористической защищенности объектов социальной сферы города, проведенных в городе после трагедии в Казани, отсутствие видеоконтроля выявлено на двух объектах, расположенных в сельской местности. Михеев отметил, что эти объекты относятся к категории, где такая система не предусмотрена. Тем не менее установка ее до конца года запланирована.

Еще в двух учреждениях образования – школе и детском саду – не обнаружено автоматической и пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, сказал вице-губернатор. В 14 образовательных организациях устраняются замечания по итогам внеплановых проверок, проведенных представителями профильного департамента совместно с силовиками.

По словам Михеева, все образовательные учреждения Севастополя оборудованы тревожной кнопкой сигнализации, ограждением по периметру территории и имеют лицензированную охрану.

Всего в городе 198 образовательных учреждений. Из них проверку прошли только функционирующие – их 195. Еще две школы и детский сад – новые и будут обследоваться летом.

Помимо образовательных учреждений обследования проводятся в 86 учреждениях культуры и на 56 спортивных объектах. Всего в Севастополе 340 объектов социальной сферы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе прокуратура остановила работу карьера на побережье. Прокуратура Севастополя через суд добилась прекращения земельных работ по добыче полезных ископаемых на земельном участке в водоохраной зоне Черного моря.

В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей. Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.

В Крыму завершили расследование убийства женщины, которую забили консервным ножом. 5 июля 2020 года мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы.

В Севастополе откажутся от тотальных проверок предприятий. С 2022 года в Севастополе начнут апробировать так называемый риск-ориентированный подход в части проверок предприятий и учреждений. Это поможет снизить нагрузку на контролирующие органы и избавит тех, кого контролируют, от тотальных проверок.