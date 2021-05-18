В Севастополе прокуратура остановила работу карьера на побережье

Прокуратура Севастополя через суд добилась прекращения земельных работ по добыче полезных ископаемых на земельном участке в водоохраной зоне Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о работах, проводимых в Нахимовском районе города возле Качинского шоссе, 44а.

«Установлено, что в ходе земляных работ, террасирования и противоаварийных мероприятий предприятием незаконно производилась добыча полезных ископаемых и их дальнейший сбыт в отсутствии лицензии на пользование недрами. Кроме того, проект производства земляных работ не отвечает требованиям градостроительного законодательства», - сообщает прокуратура.

Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор предъявил исковое заявление с требованием прекратить все действия на участке до того момента, пока земляные работы не будут приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Постановление суда вступило в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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