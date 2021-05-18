Власть
В Севастополе прокуратура остановила работу карьера на побережье
Прокуратура Севастополя через суд добилась прекращения земельных работ по добыче полезных ископаемых на земельном участке в водоохраной зоне Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о работах, проводимых в Нахимовском районе города возле Качинского шоссе, 44а.
«Установлено, что в ходе земляных работ, террасирования и противоаварийных мероприятий предприятием незаконно производилась добыча полезных ископаемых и их дальнейший сбыт в отсутствии лицензии на пользование недрами. Кроме того, проект производства земляных работ не отвечает требованиям градостроительного законодательства», - сообщает прокуратура.
Севастопольский межрайонный природоохранный прокурор предъявил исковое заявление с требованием прекратить все действия на участке до того момента, пока земляные работы не будут приведены в соответствие с требованиями законодательства.
Постановление суда вступило в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму завершили расследование убийства женщины, которую забили консервным ножом. 5 июля 2020 года мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы.
В Севастополе откажутся от тотальных проверок предприятий. С 2022 года в Севастополе начнут апробировать так называемый риск-ориентированный подход в части проверок предприятий и учреждений. Это поможет снизить нагрузку на контролирующие органы и избавит тех, кого контролируют, от тотальных проверок.
Новый зампрокурора Севастополя взялся за строительный беспредел. До приезда прокуратуры незаконную стройку не смогли остановить ни полиция, ни Севнаследие, ни департамент горхоза.
Крымчанку хотят посадить в тюрьму за «фиктивную постановку на учет иностранцев». Полицейские задержали жительницу Симферополя, которая зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев из Средней Азии.
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин
Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ
Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.
В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа
Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
19 часов назад
Крымчанин устроил в Черном море фотосессию с ядовитой акулойфото
14 часов назад
Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший
12 часов назад
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой
16 часов назад
В Крыму мужчину придавило провалившейся крышейфото
20 часов назад
Когда морская вода в Крыму станет комфортной для купания
18 часов назад
Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре
Находящийся в американском штате Калифорния город Севастополь получил свое название после драки в баре.