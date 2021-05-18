Власть
В Севастополе не смогли освоить все московские деньги
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В Севастополе в течение 2020 года ГУП «Севастопольгаз» (не путать с ПАО «Севастопольгаз») не выполнило работы по газоснабжению на четырех объектах, финансирование которых велось по соглашению между Москвой и Севастополем.
Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства.
«В 2020 году из бюджета города Москвы для строительства газопроводов была выделена сумма в размере 54 млн 852 тысяч рублей — освоено было только 11 млн 223 тысячи. В связи с пандемией и поздней разработкой проектно-сметной документации», — заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Журавлев.
В настоящее время необходимая документация уже подготовлена. Провести запланированные мероприятия и освоить оставшиеся средства планируется до конца текущего года.
Напомним, что субсидию на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения государственное предприятие получило в декабре 2019 года. В планах предприятия было строительство подводящего газопровода в районе Лабораторного шоссе, реконструкция системы газоснабжения на мысе Хрустальном, а также строительство подводящих газопроводов к селу Фронтовому и жилому кварталу РООИВ «Союз Чернобыль».
В тексте использованы материалы: Форпост
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