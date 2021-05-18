В Севастополе на последний звонок будут пускать по спискам

Во всех севастопольских школах 22 мая для выпускников прозвенит последний звонок. Участие в мероприятиях примут ученики 1 – 4, девятых и одиннадцатых классов. Что касается родителей и приглашенных – вход для них будет только по спискам.

Об этом на аппаратном совещании сообщила директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

«На сегодняшний день у нас в обязательном порядке необходимо соблюдать требования, которые действуют не только в связи с ковидом, но и требования по антитеррористической защищенности объектов. Поэтому сразу предупреждаем всех родителей: замы по безопасности (заместители директоров школ по безопасности – ред.) будут иметь списки родителей, которые придут на мероприятия, и будут пускать в строгом соответствии по спискам родителей и приглашенных», - сказала она.

По словам Богомоловой, график проведения последних звонков в школах города составляется в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и согласовывается несколькими инстанциями: главными управлениями МЧС и МВД по Севастополю, территориальным отделом Росгвардии, а также Межрегиональным управлением Роспотребнадзора.

Что касается выпускных в детских садах, пускать на них будут тоже по спискам и по предъявлению соответствующего пропуска на мероприятие. При этом действуют ограничения: попасть на праздник удастся только одному родителю из семьи ребенка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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