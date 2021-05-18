В самом красивом месте Крыма построят изолятор временного содержания

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Севастопольский изолятор временного содержания планируют построить на Фиоленте. Конкурс на разработку проекта был объявлен региональным управлением МВД.

Севастопольский изолятор временного содержания и спецприемник для отбывающих наказание за административные правонарушения планируется построить на мысе Фиолент. Конкурс на разработку проектно-сметной документации объекта ранее был объявлен региональным управлением МВД, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Комплекс специальных учреждений полиции, согласно материалам государственной закупки, должен разместиться на земельном участке площадью 58 тысяч квадратных метров в рамках государственного оборонного заказа.

Кроме изолятора и спецприемника, рассчитанных на 120 и 30 человек соответственно, комплекс должен включать в себя административное здание, КПП, гаражи и помещение для содержания 15 служебных собак с тренировочной площадкой.

Начальная цена подготовки проекта составляет 11 млн 592 тыс. рублей – источником финансирования указан федеральный бюджет 2021-2022 годов. Завершить строительство объекта планируется до 2025 года.

Отметим, что разместить ИВС изначально планировалось в Инкермане, однако позже от подобной идеи было решено отказаться. В апреле 2021 года, выступая перед депутатами Законодательного собрания, начальник УМВД России по городу Севастополю Павел Гищенко заявил, что специализированное учреждение в Севастополе будет, но в другом месте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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