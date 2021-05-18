В Россию вслед за ковидом пришла «черная плесень»

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В России зафиксированы случаи заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью», которая на фоне обострения ситуации с коронавирусом широко распространилась в Индии, сообщают «Известия».

Эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания.

На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.

Вместе с тем случаи заражения мукормикозом (черной плесенью), который распространился в Индии на фоне пандемии коронавируса, массово России не угрожают. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, просто так заразиться смертельным грибком достаточно сложно. Шансы заболеть есть, если организм изначально подорван диабетом или ВИЧ. Одной из причин вспышки мукормикоза в Индии стало как раз большое количество людей с плохо контролируемым диабетом.

Опасен грибок также для коронавирусных пациентов, при терапии которых применялись глюкокортикостероиды. Эти препараты помогают выводить больных из цитокинового шторма, подавляя при этом работу иммунной системы.

«Получается, человек вышел из больницы после ковида, иммунитета нет, кондиционер дома не работает. Плесень выросла, он начал дышать этим всем — грибок проник в организм», — пояснила Баранова.

По словам Барановой, мукормикоз чаще встречается в жарких странах с влажным климатом, но в нашей стране он тоже есть. Например, на влажном хлебе часто образуется черный грибок — это и есть мукормикоз.

«Вы взяли, понюхали эту плесень, и у вас в носу уже гриб. Но наша иммунная система в нормальном состоянии без проблем справляется с этим. В России заражение мукормикозом практически не происходит», — добавила профессор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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