В Крыму заявили, что ситуация с коронавирусом перед турсезоном хуже прошлогодней

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Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма остается напряженной, ежедневно на полуострове фиксируется до 100 новых случаев заражения, что выше значений, которые были год назад.

Несмотря на это, Крым готов к приему туристов, число которых в этом году может превысить 6 млн, рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет» в понедельник.

«В этом году мы входим с худшими параметрами в курортный сезон, , у нас до 100 заражений в день, выявленных случаев, - сказал Аксенов. - Поэтому надо более внимательно, это в том числе касается сотрудников средств размещения, относиться к своим обязанностям. относиться внимательно к тем людям, которые имеют нездоровый вид, у которых есть насморк или признаки, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания».

Глава региона высоко оценил готовность туристической отрасли Крыма к курортному сезону, отметив, что более 600 средств размещения прошли аккредитацию, 144 из них принимают участие в программе возврата туристического кешбэка. «На мой взгляд, готовность высокая, ожидаем мы более 6 млн туристов. С учетом того, что закрыли ряд стран, мы получим основной турпоток на территорию республики. Поэтому планы по сравнению даже с прошлым годом по количеству людей, которые приедут отдыхать, будут перевыполнены», - отметил Аксенов.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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