В Крыму завелась вредная черепашка

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Эксперты предупредили о появлении нескольких видов опасных вредителей в посевах зерновых культур в Крыму.

Как сообщили в республиканском филиале Россельхозцентра, речь идет о хлебных блошках, пшеничном трипсе, пьявице красногрудой, проволочнике и о клопе вредная черепашка.

«Хлебная блошка – небольшой жук черного цвета с двумя продольными желтыми полосами. Вредоносность заключается в повреждении взрослыми насекомыми паренхимы листьев, что ведет к снижению процессов фотосинтеза, а это в свою очередь приводит к общему ослаблению растения и снижению урожайности», – сообщили в ведомстве.

В Крыму на выявление хлебной блошки обследовано более 14,9 тыс га, из которых заселено более 1,6 тыс га. Экономический порог вредоносности составляет 10% поврежденных стеблей.

Пшеничный трипс является основным вредителем пшеницы, а в засушливые годы вредит также посевам ячменя. Из 9,7 тыс га обследованной на выявление пшеничного трипса территории Крыма заселено 0,68 тыс га.

В посевах Крыма также обнаружен проволочник – личинка жука-щелкуна. Они повреждают множество культур, но больше всего предпочитают кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, реже – озимые зерновые и овощные культуры. Взрослое насекомое не наносит вреда урожаю.

«На выявление проволочников обследовано 10,31 тыс га, из них заселено 1,28 тыс га. Средняя численность составила 0,6 личинок на квадратный метр, экономический порог вредоносности составляет 3-5 личинок на квадратный метр», – уточнили в Россельхозцентре.

Один из главных вредителей зерновых культур – вредная черепашка – широкоовалый клоп. В Крыму из обследованных 8,3 тыс га вредной черепашкой заселено 0,8 тыс га.

На выявление пьявицы красногрудой обследовано более 12,7 тыс га, из них заселено 1,7 тыс га. Это мелкий жук, выгрызающий в листьях сквозные продольные отверстия. Наиболее часто это насекомое повреждает ячмень, овес и пшеницу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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