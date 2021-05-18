Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе только 10 процентов населения привилось от COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму 99 новых заражений за сутки ● Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки
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За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 620 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 151 человек, выздоровевших за весь период – 38 926 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса. В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки
За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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