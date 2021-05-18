Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +20
море +15

Коронавирус в Крыму

В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

10:02 вторник, 18 мая 2021
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

фото © gazetauzao.ru

За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 620 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 151 человек, выздоровевших за весь период – 38 926 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса. В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

Происшествия
В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.

Происшествия
В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей

В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей

Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации