В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

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За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 620 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 151 человек, выздоровевших за весь период – 38 926 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

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