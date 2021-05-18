В Крыму решили, что глобальное потепление поможет сельскому хозяйству

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Глобальное потепление положительно отразится на развитии сельского хозяйства в Крыму.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил климатолог Владимир Рябов.Гость студии отметил, что постепенное потепление климата происходит уже достаточно продолжительное время. В случае увеличения температуры на 1-1,5 градуса до конца столетия, могут принести Крыму как негативные, так и, наоборот, благоприятные последствия, уверен он.

«С одной стороны это вызовет обострение водной проблемы, с другой – приведет к созданию более благоприятных условий для развития сельского хозяйства», - считает Рябов.

По его мнению, смягчение климата позволит получать более обильный урожай более высоко качества.

Рябов также отметил, что тиражируемая некоторыми учеными идея повышения уровня мирового океана не столь критична.

«В основе подобных заявлений лежит достоверная информация о постепенном повышении температуры и таянии ледников, но в выводах слишком сгущены краски», - продолжил климатолог.

Он отметил, что сейчас уровень мирового океана поднимается на один сантиметр в год, но чтобы наступили действительно угрожающие последствия, он должен расти на 3-5 метров в год. Только в этом случае некоторым странам может что-то угрожать.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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