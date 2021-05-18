В Крыму отдыхающий сорвался с пятнадцатиметровой скалы около «Чаши Любви»

В Крыму, на мысе Тарханкут в районе «Чаши любви» спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался со скалы в море.

Об этом сообщает МЧС Республики Крым.

Сигнал о происшествии поступил накануне, около 17:30. Приехавшие на место спасатели выяснили, что мужчина поскользнувшись сорвался с 15-метровой скалы в воду. Друзья извлекли его из воды, но выяснилось, что он получил травмы, а эвакуировать его по суше невозможно, и необходимо его вывозить по воде.

Специалисты отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из труднодоступной местности и доставили на лодке к машине скорой медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в Черноморскую ЦРБ. На всю спасательную операцию было потрачено порядка трех часов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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