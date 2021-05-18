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Культура

В июне в Севастополь привезут полотна Айвазовского

Российская государственная художественная галерея совместно с Музеем обороны и освобождения Севастополя планирует провести выставку нескольких масштабных работ русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Об этом на подписании соглашения о сотрудничестве РГИ и СевГУ рассказал журналистам директор Российской государственной художественной галереи (РГИ) Виталий Зотов.

— Мы с Музеем обороны Севастополя в июне сделаем выставку работ Ивана Айвазовского. В связи с тем, что в настоящее время художественная галерея в Феодосии закрыта на реконструкцию, мы привезем и покажем несколько больших картин мастера, которые посещены Севастополю, – сказал Зотов.

Также он сообщил, что галерея совестно с Севастопольским драматическим театром им. Луначарского в конце года планируют реализовать проект под названием «Достоевский. Образ слова», посвященный 200-летию писателя. По его словам, это будет микст художественной выставки и театральных представлений.

Кроме того, осенью в Севастополе и в Алупке в Воронцовском дворце состоится выставка, посвященная творчеству великих художников Казимира Малевича и Павла Филонова, а также представителей их школы – российский авангард начала 20 века.

— Почему нам кажется эта выставка интересной? Во-первых, в Крыму нет собраний, где представлено их творчество и они здесь никогда не экспонировались. Во-вторых, эти художники оставили большой след в российском изобразительном искусстве и в том числе повлияли на весь мировой художественный процесс, – отметил Виталий Зотов.

Российская государственная художественная галерея – это строящийся на мысе Хрустальном новый музей изобразительного искусства в составе театрально-образовательного и музейного комплекса, которые должны быть открыты в конце 2023 года. На сегодняшний день галерея не имеет собственных выставочных площадей и работает по соглашениям с действующими культурными и образовательными учреждениями Севастополя.

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