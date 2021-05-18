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В Европе рассказали как Крым помогут захватить «морские котики» и «зеленые береты»

16:21 вторник, 18 мая 2021
В Европе рассказали как Крым помогут захватить «морские котики» и «зеленые береты»

фото © www.interfax.ru

ВМС США отрабатывали на учениях боевые действия с Россией, таким образом Пентагон готовится к возможному конфликту с РФ в Крыму, сообщает издание Business Insider.

В военных маневрах принимали участие подразделения «морских котиков», зеленые береты, а также экипажи боевых катеров. Американские военнослужащие отработали слаженность подразделений спецназа. Немецкие аналитики пишут, что в случае конфликта с РФ Запад делает основную ставку на свои спецподразделения.

Предполагается, что это связано с увеличением военного присутствия российской армии в Крыму. Кроме этого, Москва развернула в регионе радиолокационные станции и зенитные комплексы С-400 «Триумф».

Военные аналитики считают, что полуостров может стать полем действия для спецназа ВМС США. Журналисты рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму. Американские военные, скорее всего, высадятся на берег и будут заниматься всяческими диверсиями. Например, закладывать мины, устраивать на дорогах засады, проводить разведку на земле и под водой.

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