Общество
Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни
фото © Новости Крыма
Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«Холодный фронтальный раздел, принесший на полуостров ненастную погоду с ливнями, грозами, градом, сильным ветром, в четверг, 20 мая покинет территорию Крыма. Установится умеренно жаркая погода с дневными температурами воздуха 24-29, ночными 10-15 градусов», – сообщили в гидрометцентре.
Синоптики уточнили, что в предстоящие выходные дни и на следующей неделе температура не будет существенно меняться. При этом есть вероятность выпадения в дневные часы кратковременных осадков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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