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Общество

Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни

20:21 вторник, 18 мая 2021
Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни

фото © Новости Крыма

Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Холодный фронтальный раздел, принесший на полуостров ненастную погоду с ливнями, грозами, градом, сильным ветром, в четверг, 20 мая покинет территорию Крыма. Установится умеренно жаркая погода с дневными температурами воздуха 24-29, ночными 10-15 градусов», – сообщили в гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что в предстоящие выходные дни и на следующей неделе температура не будет существенно меняться. При этом есть вероятность выпадения в дневные часы кратковременных осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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