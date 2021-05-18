Тридцатиградусная жара ожидается в Крыму в ближайшие дни

фото © Новости Крыма

Синоптики прогнозируют установление в Крыму с 20 мая умеренно жаркой погоды.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Холодный фронтальный раздел, принесший на полуостров ненастную погоду с ливнями, грозами, градом, сильным ветром, в четверг, 20 мая покинет территорию Крыма. Установится умеренно жаркая погода с дневными температурами воздуха 24-29, ночными 10-15 градусов», – сообщили в гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что в предстоящие выходные дни и на следующей неделе температура не будет существенно меняться. При этом есть вероятность выпадения в дневные часы кратковременных осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Завтра в Севастополе ожидаются гроза и сильный ветер. Температура воздуха в городе в этот день не превысит 18-20 градусов тепла.

Когда морская вода в Крыму станет комфортной для купания. До начала календарного лета температура морской воды у крымского побережья Черного моря не превысит 16-17 градусов.

Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло. В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 17 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 17 мая.