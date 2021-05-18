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Общество

Статистика: сколько и на что тратят деньги жители Крыма

14:49 вторник, 18 мая 2021

В 2020 году потребительские расходы одного члена домохозяйства в Крыму в среднем составили 13 806 рублей в месяц, сообщает Крымстат.

Самая большая статья расходов семей - на покупку продуктов питания (43,6%), - сообщили в службе статистики. - Наиболее затратными были расходы на покупку мяса и мясопродуктов - 27%, молока и молочных продуктов - 18,1%, хлеба и хлебопродуктов - 13,7%.

На непродовольственные товары (одежда и обувь, лекарства, средства гигиены и др.) семьи тратят в среднем 33,3% доходов, на оплату услуг уходит еще 21%. Находится немного и на питание вне дома - 1,3%, на приобретение алкогольных напитков выделяют 0,8% доходов.

По сравнению с 2019 годом, крымчане стали больше тратить на продукты, а вот расходы на кафе и рестораны уменьшились.

Ранее Новости Крыма сообщали:

ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам. ПриватБанк заявил, что после 2014 года жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен (чуть более двух миллиардов рублей), включая проценты и штрафы.

Глава Заксобрания Севастополя заработал в два раза меньше спикера Госсовета Крыма. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заработал в 2020 году 12,7 млн рублей.

Аксенов обещает, что «серьезного повышения» цен на топливо в Крыму не будет. Власти Крыма не ожидают серьезного повышения цен на топливо к курортному сезону.

Крымчанам придется оплатить долги перед украинскими банками. Если житель Крыма или Севастополя получает письмо с требованием о возврате долга украинскому банку, ему необходимо обратиться в Фонд защиты вкладчиков.

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