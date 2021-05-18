Общество
Статистика: сколько и на что тратят деньги жители Крыма
В 2020 году потребительские расходы одного члена домохозяйства в Крыму в среднем составили 13 806 рублей в месяц, сообщает Крымстат.
Самая большая статья расходов семей - на покупку продуктов питания (43,6%), - сообщили в службе статистики. - Наиболее затратными были расходы на покупку мяса и мясопродуктов - 27%, молока и молочных продуктов - 18,1%, хлеба и хлебопродуктов - 13,7%.
На непродовольственные товары (одежда и обувь, лекарства, средства гигиены и др.) семьи тратят в среднем 33,3% доходов, на оплату услуг уходит еще 21%. Находится немного и на питание вне дома - 1,3%, на приобретение алкогольных напитков выделяют 0,8% доходов.
По сравнению с 2019 годом, крымчане стали больше тратить на продукты, а вот расходы на кафе и рестораны уменьшились.
Ранее Новости Крыма сообщали:
ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам. ПриватБанк заявил, что после 2014 года жителям полуострова были возвращены депозиты в размере 750 миллионов гривен (чуть более двух миллиардов рублей), включая проценты и штрафы.
Глава Заксобрания Севастополя заработал в два раза меньше спикера Госсовета Крыма. Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заработал в 2020 году 12,7 млн рублей.
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