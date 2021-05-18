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Российские стратегические бомбардировщики пролетели над Крымом
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, по кодификации НАТО «Медведь», пролетели над Черным морем в сопровождении истребителей Су-27.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Медведи» выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Полет продолжался более пяти часов.
Ту-95 - единственные в мире серийные бомбардировщики и ракетоносцы с турбовинтовыми двигателями. Модель Ту-95МС - самолеты-носители крылатых ракет Х-55, предназначенных для поражения стратегически важных наземных стационарных целей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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