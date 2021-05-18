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Происшествия

Пьяная перепалка в одном из симферопольских двориков закончилась поножовщиной

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что во дворе многоквартирного дома неизвестный пырнул ножом в живот ее сожителя.

Отрабатывая заявление, полиция заржала 63-летнего соседа потерпевшего, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Задержанный сознался в содеянном, пояснив, что каждый из участников инцидента был подшофе. На почве взаимного недопонимания разгорелась ссора, во время которой подозреваемый достал нож, находившийся в кармане, и нанес удар своему оппоненту.

После этого он поспешил скрыться, а орудие преступления выкинул в мусорный бак.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 8 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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