Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 18 мая
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 18 мая.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных, восточных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в центральных, восточных районах и западных чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность ( 4 класс)), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местам 15-17 м/с), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 22, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 13, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
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