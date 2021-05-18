Происшествия
Подросток сбежал из реабилитационного центра в Керчи
Керченские полицейские разыскали подростка, ускользнувшего из реабилитационного центра.
Менее суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение 15-летнего парня, объявленного накануне в розыск. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Поиски ребенка были инициированы после обращения в полицию сотрудников социального учреждения, в котором временно пребывал мальчик.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий 17 мая около 9 часов вечера потерявшийся был найден сотрудниками полиции на керченской набережной. За время своего отсутствия в реабилитационном центре парень успел сходить в парк, на центральный рынок и погулять у моря», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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